RECUPERATION DE TOUTES LES TERRES DE L’ETAT A KINDIA : Alpha Condé en offensive

Dans ce même ordre d’idées, le chef de l’Etat, le Pr Alpha Condé a également déclaré devant ses militants de la région de Kindia qu’ils ont vendu toutes les terres qui appartiennent à l’Etat. ‘’ Comment voulez-vous qu’on construise des usines, si vous vendez les terres qui appartiennent à l’Etat ? J’ai prévenu, tous les terrains vendus illégalement, nous allons les récupérer pour servir le Gouvernement, pour servir le pays’’, a-t-il dit.

«Nous allons vérifier point par point, tout ce qui a été acquis illégalement, on va reprendre ! Je m’en fous que ce soit Barry, Condé, Diallo, Soumah, Bangoura etc. Quiconque a eu ça illégalement, nous allons récupérer. Parce qu’en Guinée, on ne peut pas accepter que les biens de l’Etat soient accaparés par certaines personnes et que les Guinéens ne puissent pas aller de l’avant. Est-ce qu’un préfet ou un sous-préfet peut vendre un terrain ? S’ils vendent c’est illégal », a affirmé le numéro un guinéen.

Pivi BILIVOGUI pour GCI

