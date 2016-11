POLITIQUE : le doigt d’honneur du directeur de la police guinéenne à la démocratie

On savait les sirènes révisionnistes tapies dans l’ombre du pouvoir d’Alpha Condé, chacune rivalisant d’ardeur dans l’incitation du régime actuel à perpétuer la pensée unique, le totalitarisme et la démagogie, qui ont souvent caractérisé le mode de gestion de l’État guinéen. Mais jusque là, ces appels étaient circonscrits et cadrés. Le pas a été définitivement franchi ce jeudi 24 novembre, lorsque le directeur général de la police, Bangaly Kourouma a déclaré, devant des militants du parti présidentiel, qu’Alpha Condé est au « pouvoir pour la vie » !