PECHE : La Guinée enfin conforme aux normes UE

La Guinée a été inscrite en 2013 par la commission de l'Union européenne sur la liste des pays tiers non coopérants (PTNC), en matière de lutte contre la pêche illicite non légale et non règlementaire (INN), à cause de la déficience de son système de surveillance des pêches et du faible niveau d'application de la réglementation en termes d'actions à l'égard des navires de pêche en infraction. Trois ans après, et suite à de nombreux efforts consentis pour redresser la situation, la commission de l'Union européenne a décidé de retirer la Guinée de sa liste noire des pays tiers non coopérants, le 10 octobre 2016.