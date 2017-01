MOUVEMENTS DE PROTESTATION: deux journalistes de Lynx FM pris à partie par le syndicat des travailleurs

Pendant qu’ils étaient dans l’exercice de leur métier deux journalistes de la radio Lynx FM ont été pris à partie ce vendredi au siège de la société Guinéenne des pétroles par les syndicats des travailleurs qui leur ont manifesté une grande hostilité. Venus effectuer la couverture médiatique du mouvement de protestation déclenché par les travailleurs, ils ont été brutalement interpellés par les syndicalistes et les travailleurs de la société, avant d’être brutalisés et dépouillés de leurs matériels de travail : dictaphones et téléphones portables.

Il aura fallu l’intervention de la rédaction du groupe Lynx Fm Aboubakr et Azoca pour qu’ils récupèrent leurs matériels. Au cours des échanges l’un des travailleurs a voulu porter la main sur l’un des journalistes. N’eut été l’intervention de l’un de ses confrères, il aurait été tabassé !

L’un d’eux a expliqué à notre micro que l’hostilité à leur égard, s’explique par le fait qu’à leur arrivée sur place, ils ont surpris les travailleurs entrain de ponctionner le carburant dans des bidons. C’est ainsi qu’il se sont retournés contre eux, leur ont retiré leurs appareils croyant qu’ils étaient en train de les filmer, et les ont brutalisés.

Salématou DIALLO pour GCI

