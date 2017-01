LUTTE CONTRE LA PECHE ILLICITE : La Guinée et la chine s’engagent

Le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Economie maritime, André Loua, et l'ambassadeur de Chine en Guinée, Bian Jianqiang, ont décidé cette semaine de renforcer leur coopération en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), selon un communiqué du gouvernement.