GUINEE : Cadre de Concertation Gouvernement- Partenaires au Développement

A l’entame de son discours, la Ministre de l’Economie et des Finances, vice-présidente du Cadre de Concertation a salué le leadership du Président de la République, Alpha Condé. Elle s’est ensuite réjouie de l’engagement ferme du Premier Ministre Chef du Gouvernement pour la réussite de cette rencontre.

Pour Malado Kaba, les rencontres du genre ont pour vocation d’analyser de manière ouverte un partenariat fluide qui autoriserait une plus grande efficacité dans la conduite des actions de développement économique et social de la Guinée. Pour rappel la dernière concertation de Juin 2015 a connu des évolutions significatives et prometteuses dans les domaines politiques, économiques et sociaux.

Ces aspects invitent surtout à mesurer le chemin qui reste à parcourir tout en veillant à la lucidité des défis à relever dont : la diversification de l’économie qui passe par le développement de nos infrastructures (routes, ports, aéroports et énergie) ; la promotion d’un environnement favorable à l’initiative privée ; et la capacité à mobiliser les financements en lien avec le Programme National de Développement Economique et Social (PNDES).

Par ailleurs la Vice-présidente du Cadre de Concertation a sollicité plus de rigueur de la part des participants repartis en huit (8) groupes afin de maximiser les synergies, et suivre la mise en œuvre des programmes et des réformes, et améliorer la transparence.

Au nom des partenaires techniques et financiers Séraphine Wakana a félicité le Gouvernement guinéen pour cette initiative. La Représentante Résidente du Système des Nations Unies a confirmé l’adhésion et le soutien des partenaires dans le seul but d’atteindre les objectifs ambitieux et légitimes du PNDES. Plus loin Séraphine Wakana soulignera que la concrétisation de la vision Guinée émergente dépend de l’efficacité de la gestion économique, du professionnalisme des agents de l’état et d’une meilleure coordination de l’aide au développement.

Cette troisième session du Cadre de Concertation et de Coordination entre le Gouvernement guinéen et ses partenaires techniques et financiers a pris fin sur des présentations, discussions et suggestions allant dans le renforcement et de la fructification des relations de coopération.

Source : MEF

Mamadou Aliou Diallo pour GCI

© 2005-2017 GuineeConakry.Info