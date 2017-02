GREVE DES ENSEIGNANTS : Chronique annoncée d’une profonde crise

La grève déclenchée le 6 février par l’inter syndicale des enseignants, et suspendue le 20 février, aura connu un épilogue dramatique et tragique. Alors qu’à la suite de négociations ardues menées entre le gouvernement et les syndicalistes, un protocole d’accord est conclu à l’arraché dans la soirée du dimanche 19 février, le lendemain, la capitale se réveille dans un climat de terreur. Les principaux quartiers de la haute banlieue de Conakry étaient pris d’assaut par des hordes de jeunes, qui des heures durant se sont défoulés. Comment se fait-il qu’une simple action syndicale règlementaire s’est muée en une situation quasi insurrectionnelle ? Décryptage…