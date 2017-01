‘’GRAND CONAKRY, VISION 2040’’ : Le gouvernement et l’UE s’engagent

Première du genre, cette session constitue une pièce maîtresse pour garantir une planification urbaine et un aménagement du territoire efficace et cohérent. Le premier ministre, Mamady Youla a déclaré que : « L'étude "Grand Conakry-Vision 2040" est conçue comme le cadre préalable à l'élaboration d'un futur schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Son objectif est de définir les grandes lignes et les thématiques essentielles à considérer pour faire de Conakry une métropole moderne au cadre de vie et à l'environnement préservé’’, a-t-il dit.

‘’ Un double enjeu se dresse pour la réalisation du projet "Grand Conakry Vision 2040" à savoir : Améliorer les conditions de vie des Conakrykas et résorber les déséquilibres générés par un développement urbain qui devance depuis plus de 25 ans les politiques de planification et d'aménagement du territoire et, Anticiper les conséquences de la croissance démographique attendue (près de 6 millions d'habitants à l'horizon 2040), pour mieux en repartir la pression sur le territoire et limiter son impact sur l'environnement et les espaces naturels’’, a souligné le chef du gouvernement , Mamady Youla.

Pour terminer, le chef de la primature guinéenne, Mamady Youla a aussi rappelé qu'au titre des actions du 11ème FED figure en bonne place, le deuxième secteur de concentration qui porte sur l'assainissement et les réseaux urbains notamment à travers la gestion des déchets solides et liquides et le renforcement institutionnel (planification urbaine et gestion foncière). ‘’ Une action financée à hauteur de 84 millions d'euros et représente 34% de l'enveloppe du 11ème Fond Européen de Développement’’, a-t-il signalé.

A noter que ce comité composé des ministères de l'Aménagement de la ville, des Transports, de l'Administration du Territoire, de l'Environnement, de l'Économie et des Finances, des Travaux Publics, du Plan et de la Coopération Internationale joue également le rôle d'instance de validation des grandes orientations en matière d'aménagement du territoire pour la Guinée.

Léon KOLIE pour GCI

© 2005-2017 GuineeConakry.Info