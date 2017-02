FLASHBACK: Maître Gims a offert un spectacle grandiose

Ils étaient des dizaines de milliers de spectateurs venus des cinq communes de Conakry et de l’intérieur du pays, pour vivre ce grand événement. Comme promis, le patron des productions Tidiane World Music a respecté son engament en matière de dispositif sécuritaire et d'organisation.

Le concert s’est déroulé sans fausse note, en dépit des petites interruptions sonores au début de l’événement, et le léger retard qu’il a connu contrairement à l’heure indiquée par les organisateurs. Comme prévu, des artistes guinéens, se sont également produits sur scène : Singleton, Ashley, Degg J, BLZ, Steeve One Locks, Soso Def, Sèmbè Dèkè et autres.

Concernant Maître Gims, il a fait ''un show mémorable'' de l'avis de tous les spectateurs, comme il l’avait promis lors de la conférence de presse du vendredi dernier : « Je compte livrer le plus beau concert dans l’histoire de la Guinée » avait t-il alors promis aux Guinéens. Le public mélomane présent, motivé comme jamais, a marqué l’esprit du maître de la cérémonie. Raison pour laquelle le rappeur a déclaré à la fin du concert que Conakry ''est le meilleur public de l’Afrique…’’.

Les producteurs de Tidiane World Music (TMW) se sont retrouvés ce mardi 31 janvier, trois jours après le concert pour faire le point. La tendance est à la satisfaction générale. Le patron des productions TMW estime que le concert de Maître Djims, « est sans doute l'un des plus difficile et le plus réussi de sa carrière » ! No comment.

Momo SOUMAH pour GCI

