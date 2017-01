EVENTUEL 3EME MANDAT D’ALPHA CONDE : Mohamed Touré s’insurge contre !

Partant, le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée (PDG), Mohamed Touré a également dit que si le parti au pouvoir encourage un troisième mandat du président Alpha Condé, « c’est une nouvelle crise socio-politique sans merci qui verra jour encore sur toute l’étendue du territoire national ». Il a ensuite affirmé que le président Alpha Condé qui a défendu les valeurs démocratiques, ne tombera pas dans ces subterfuges et, qu’il n’accédera pas aux discours démagogiques.

« Cessez de faire de l’amalgame et de créer des problèmes quand on peut les évite ! Et, je demande aux hauts cadres du RPG d’œuvrer pour la mise en place d’un Etat démocratique, à l’image du Ghana, au lieu d’appeler à un 3eme mandat’’, a souligné Mohamed Touré au micro de nos confrères de la radio privée ‘’Chérie FM’’.

Léon KOLIE pour GCI

