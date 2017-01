ENTREPRENEURIAT FEMININ: la COFFIG décroche un milliard pour le travail des femmes défavorisées

La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du PNUD, du partenaire financier Ecobank, de Martine Condé, la présidente de la Haute autorité de la communication (HAC) qui a présidé la cérémonie, de plusieurs invités et de nombreuses femmes venant de tout le pays et des membres des groupements affiliés à la COFFIG.

Cette journée de remise a été entamée par une formation des femmes bénéficiaires aux principes de base de la gestion financière et comptable. Selon le formateur, le module a porté essentiellement sur la confiance, sur les méthodes de remboursement et les règles de la bonne gestion. Cette formation a également été l'occasion pour les femmes de partager leurs expériences réussies des premières remises de prêts. De l'avis de tous les participants, le crédit revolving octroyé aux groupements de femmes est une réussite qu'il faut consolider.

Dans son discours, la présidente de la COFFIG, Dr. Makale Traoré a précisé que : « la sélection des bénéficiaires a été faite par les bureaux décentralisés de la COFFIG sur des critères bien précis », avant de remercier le partenaire financier pour la confiance portée en sa personne et à son organisation : « Je remercie Ecobank de m'avoir accompagnée et d'avoir accompagné par la même occasion les femmes de Guinée'', a-t-elle réagi.

Elle a ensuite rappele que : « Si pour la première et seconde génération de prêts, 3626 femmes venant de 79 groupements en avaient bénéficié, pour cette troisième génération ce sont 1212 femmes qui vont bénéficier, répartis entre 62 groupements de femmes ». D'après Dr. Makale, la COffig avec ses 1079 organisations membres constitue une puissante structure féminine, avec laquelle il faut savoir compter dans ce pays. Elle a encore une fois salué la confiance d’Ecobank Guinée qui a accepté de l'accompagner « avec des critères d'accessibilité de crédit et de remboursement très flexibles » a déclaré la présidente de la COFFIG. Pour terminer, elle a appelé les femmes à maintenir le cap pour sauvegarder la confiance avec Ecobank-Guinée et à utiliser les prêts, comme il se doit, tout en respectant les échéances préétablies pour les remboursements qui s'échelonnent sur une année.

La présidente de la COFFIG a ensuite reçu des mains des responsables d’Ecobank-Guinée, de manière symbolique et solennelle, un chèque d'un milliard de francs guinéens. Ecobank-Guinée par la voix de ses représentants, a dit compter sur la bonne volonté des unes et des autres pour la bonne utilisation de cette « manne financière » et le remboursement comme convenu dans les délais, pour fructifier et pérenniser cette entreprise de la COFFIG, à travers sa présidente.

Les représentantes des groupements de femmes ont à leur tour, reçu des mains de la présidente de la COFFIG, les chèques alloués à chaque groupement. Des montants allant de 5 millions à plus de 20 millions ont été alloués aux différentes associations de la capitale et de l'intérieur du pays. Des remises qui ont réjoui à plus d'un titre les femmes bénéficiaires des groupements qui n'ont pas tari d'éloges à l'égard de Dr. Makale Traoré, et promis d'honorer leur engagement d'utiliser comme convenu les fonds, mais aussi d'être dans les délais de remboursement.

La cérémonie a pris fin par une photo de famille qui a réuni l'ensemble des femmes, tous groupements confondus, de la capitale et de l'intérieur du pays.

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

