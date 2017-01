DEPARTEMENT DE SECURITE: Le ministre Kabélé Camara fait son bilan

Conformément à la politique sectorielle de sécurité intérieure et la stratégie nationale, M. Camara a décliné les actions prioritaires de la réforme du secteur de la sécurité comme la réforme de la police nationale. ‘’Au compte du programme d’appui à la réforme du secteur de sécurité avec le soutien de l’union européenne, on se félicite de la mise en place d’un tableau de bord de sécurité publique, qui consiste à centraliser et enregistrer toutes les données qui proviendront des différents commissariats du pays’’, a déclaré le chef de département de la Sécurité.

Evoquant le cas de la police de proximité , le ministre Kabélé Camara a aussi précisé que pour l’exercice de l’année 2016, l’introduction progressive de la police de proximité dans les commissariats de Conakry, a continué avec l’accompagnement des partenaires financiers l’Union européenne et les Etats-Unis et leurs partenaires techniques Civipol conseil et Coginta.

A ce jour, les sept commissariats centraux de Conakry bénéficient d’appuis, qui concourent à la restauration de la confiance entre la Population et sa Police. Il convient de souligner la pertinence de l’approche de la Police de Proximité, sa contribution décisive à une amélioration concrète des pratiques policières et de la qualité des services rendus. C’est la grande fierté du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Me Kabélé Camara.

Momo SOUMAH pour GCI

© 2005-2017 GuineeConakry.Info