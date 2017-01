CONGO-CHINE : vers un partenariat stratégique global

Le Congo et la Chine qui entretiennent des relations vieilles de plus d’un demi-siècle, donnent une nouvelle impulsion et orientation à leur coopération. Face à la presse, les deux ministres des affaires étrangères ont dit et redit l’engagement des gouvernements de deux pays d’œuvrer, dorénavant en faveur d’un partenariat stratégique global.

Le partenariat stratégique global concerne tous les secteurs de la vie, y compris celui de la diplomatie. A précisé Jean Claude Gakosso, Ministre des affaires étrangères, de la coopération et des congolais de l’étranger. Son homologue chinois a soutenu la même idée, en déclarant que les deux pays se sont engagés à développer un cadre de partenariat de coopération stratégique global, avant d’apprécier l’état des relations entre les deux pays. Les relations de coopération entre la Chine et Congo offrent des belles perspectives.