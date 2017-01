AVIS DE GREVE : le mouvement syndical grève à compter du 1er février 2017

Le mouvement syndical guinéen passe ainsi à la vitesse supérieure, parce qu’il estime que les revendications des agents de la Fonction publique, liées à l’application de la nouvelle grille indiciaire, ne sont pas prises en compte par le gouvernement du Pr Alpha Condé.

Aussi, l’Unité d’Action Syndicale dénonce, entre autres, «la non application du statut particulier de l’Education en général et de l’Enseignement supérieur en particulier ; la non application des revendications liées à la nouvelle grille indiciaire ; la non prise en compte des retraités ; le refus du gouvernement d’ouvrir des discussions sérieuses et responsables avec l’unité d’action, etc.…».

Le mouvement syndical «demande à tous les fonctionnaires et agents communautaires, quelle que soit leur centrale syndicale, d’observer scrupuleusement ce mot d’ordre de grève et en rester mobilisés».

AGP