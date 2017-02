ZMAO: les pays membres en conclave à Freetown

Outre l'analyse du rapport relatif au Programme de Coopération Monétaire de la CEDEAO, les participants feront le point sur la mise en œuvre de la feuille de route du programme de la monnaie unique de l'organisation régionale ; la stabilité du secteur financier au sein de l’espace monétaire ; les taux de change au sein des Etats membres ou encore le système de paiement de la ZMAO.

Au nombre des participants à cette rencontre de Freetown, on compte les membres de l’Institut Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO), le Vice-gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée et bien entendu de Malado Kaba, Ministre de l’Economie et des Finances, Présidente sortante du Conseil de Convergence.

Pour rappel, Ia zone constituée par six pays est divisée en deux blocs géographiques formés par le Nigéria et le Ghana (bloc 1) et la Gambie, la Guinée, le Libéria et la Sierra Léone (bloc 2). La Guinée dont la frontière avec deux des trois pays de ce dernier bloc et la Gambie est à moins de 300 Km des frontières guinéennes. La Guinée est un carrefour naturel de la ZMAO.

Mamadou Aliou DIALLO avec MEF pour GCI

