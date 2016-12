VIE EN DANGER : ''Diallo Cravate'' gravement malade !

Dans la rue, il m’indexait en attirant l’attention des passants avec des commentaires forts élogieux. C’est par le biais d’un journal de la place, que j’ai pris connaissance de la maladie de Diallo Cravate. Sans plus attendre, je me suis rendu à son chevet. Très affaibli, lorsqu’il m’aperçut, son visage s’éclaira d’une surprise heureuse. Il m’avoua qu’il ne s’attendait vraiment pas à me voir. Et fondit en d’interminables bénédictions !

Né le 3 janvier 1946 à Binani dans la préfecture de Gaoual dans une famille de huit frères et sœurs, Amadou « Sadio » Diallo est frère cadet de jumeaux. Il fréquente au village l’école coranique, avant d’arriver en 1955 à Conakry. Déscolarisé, il trouve une occupation dans une forge où on lui découvre de talents de joaillier. Il trouve ensuite du travail chez des cultivateurs blancs, ce qui lui permet d’acheter son premier vélomoteur qu’il réussira à revendre à 40 000francs ! Une belle somme à l’époque. Il se découvre ainsi de nouveaux talents de vendeur et se lance dans le commerce.

Quelques années plus tard, Amadou Sadio débarque à Dakar. C’est dans cette ville qu’on lui attribuera le sobriquet de Diallo Cravate, lorsqu’il se permit le luxe d’acheter une cravate à 15.000 CFA ! De retour en Guinée, impliqué dans des opérations commerciales douteuses, Diallo-Cravate a des démêlées avec le pouvoir en place. Ce qui l’oblige à débarquer au Congo de Mobutu, qui vient d’accéder au pouvoir. On connaît la suite de cette pérégrination de Diallo Cravate, qui s’y installe définitivement. A la faveur de la guerre civile en Angola, une opportunité lui est offerte pour convoyer les mines du Congo. Cette activité rapporte gros à Diallo Cravate.

En dépit de sa fortune, et de surcroit étranger, il s’attire des ennuis avec le pouvoir, en réclamant des créances à des sociétés de la place. Et ce qui devait arriver, arriva. Notre compatriote fut expulsé après quelques jours d’arrestation en 1996. Commence alors pour lui la descente aux enfers. Grâce à la sollicitude des uns et des autres, Diallo Cravate tient le coup. A force de ténacité, et de persévérance de la part de Diallo Cravate, le gouvernement guinéen prend en charge son dossier et engage une procédure auprès de la Cour Internationale de Justice.

Au terme de cette démarche de plusieurs années, le 19 juin 2012, la Cour internationale de justice a condamné l’Etat congolais à payer 95.000 dollars américains à l’homme d’affaires guinéen, Amadou Sadou Diallo à titre des dommages et intérêts. La RDC a été reconnue coupable de tortures, détention et expulsion illégales ainsi que pour créances non payées d’Amadou Sadou Diallo. Et depuis cette décision de justice, le malheureux Diallo Cravate n’a encore reçu aucun dollar !