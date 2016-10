UNIVERSITES PRIVEES: Fin de la crise

Quatre points étaient inscrits à l’ordre du jour dont : (1) la prise en charge des 4171 étudiants inscrits hors « djoliba », la plateforme web d’orientation des étudiants admis au bac ; (2) sur la non orientation des boursiers de l’état dans les facultés de médecine, dans les filières de génie, hôtellerie et tourisme ; (3) la sélection et l’orientation des bacheliers de 2016 ; (4) les arriérés de paiement.

A l’issue des débats, qui se sont révélés fructueux et «dans un souci d’apaisement du climat social », les deux parties ont abouti aux résultats suivants :

1- La prise en charge des 4171 étudiants inscrits hors «Djoliba»

2- Par rapport à l’orientation dans les filières de génie, hôtellerie et tourisme, ils sont tombés d’accord pour :

pour la non- orientation par l’état des étudiants boursiers en médecine pour l’année 2016-2017, sous réserve pour les universités privées de les inscrire à titre privé ; pour l’ingénierie ou génie ils se sont accordés de maintenir ouvert avec un plafond de 50 étudiants par filière et une réduction, des coûts de formation à la charge de l’état de près de 30 pour cent ; pour les filières de tourisme et de l’hôtellerie, la CRESUP dit avoir pris acte de la décision du gouvernement de les transférer progressivement à l’enseignement technique et formation professionnelle.

3- S’agissant de l’orientation des bacheliers de 2016, une commission technique paritaire déjà mise en place se réunira ce samedi 29 octobre 2016 pour statuer sur l’état d’avancement du processus de sélection et d’orientation via la plateforme GUPOL

4- Concernant les arriérés du second semestre 2015- 2016, le gouvernement s’est engagé à les payer dans les meilleurs délais.

