UNDAF 2018-2022 : fin des travaux

Ainsi, chaque groupe a pu discuter et finaliser la matrice des résultats de l’UNDAF de l’axe couvert.

En effet, dans le cadre de la formulation de ce nouveau cadre conjoint de coopération, l’Equipe Pays des Nations Unies en Guinée a opté pour cet exercice approfondi afin de mieux cerner les contours du contexte socio-économique et des priorités de développement du pays. Cette analyse de pays a permis à l’ensemble des entités résidentes et non résidentes du Système des Nations Unies en Guinée de renforcer la cohérence et la pertinence de leur accompagnement à la relance socio-économique post-Ebola et à la consolidation des acquis démocratiques, en appui à la mise en œuvre du nouveau cadre national de planification du développement en cours d’élaboration, qui est le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES).

Cheikh Fall, <wbr />le Représentant de l’UNFPA, représentant Mme Séraphine Wakana, Coordonnatrice du Système des Nations Unies en Guinée, après avoir félicité les participants à cet exercice pour le travail abattu, souhaite que le Document soit reformulé sous forme de Delivering as One pour une mobilisation efficace des ressources dans cette période rareté des ressources et renforcer la confiance des partenaires avant d’appeler à une budgétisation réaliste du document.

Mr Kaké, le Directeur des institutions internationales au Ministère du Plan et de la Coopération internationale a, au nom de Mme la Ministre Kanny Diallo, salué la formulation des résultats stratégiques qui seront consignés dans le Rapport avant de remercier les participants pour leur contribution à cette importante retraite et les experts des Nations Unies ainsi que le Bureau de la Coordination du Système des Nations Unies pour la réussite de cet atelier.

L’objectif global de cette retraite de planification stratégique était de faire le consensus sur les axes de concentration de l’appui des Nations Unies en Guinée pour la période 2018-2022 et le champ à couvrir par cet appui.

Mamadou Saliou DIALLO pour GCI