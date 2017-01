TRANSPORTS: «Turkish Airlines» ajoute une nouvelle destination à son réseau africain.

Istanbul, le 20 janvier 2017

«Turkish Airlines» ajoute une nouvelle destination à son réseau africain.

Conakry (République de Guinée) sera la 296ème destination dans 120 pays desservies par la compagnie aérienne nationale.

«Turkish Airlines», classée la «Marque la plus précieuse de Turquie», ajoute encore une autre ville et un autre pays à son réseau africain. La capitale de la République de Guinée, Conakry, rejoindra le réseau le 30 janvier et sera la 51ème destination desservie dans le continent.

Des vols aller-retour entre Istanbul et Conakry seront effectués 2 fois par semaine les Lundi et Jeudi dans les deux sens.

Des tarifs aller-retour de lancement d’Istanbul à Conakry sont disponibles à partir de 699 dollars américains (taxes et frais compris).

En outre, pour les 6 premiers mois d’exploitation vers Conakry, les membres de «Miles & Smiles» seront capables de gagner 25% de plus de miles.**

Horaires de vols pour Conakry programmés à partir du 30 janvier:

Nº de Vol Jours Départ Arrivée TK 537 Lundi, Jeudi IST 12:30 CKY 19:35 TK 537 Lundi, Jeudi CKY 20:30 IST 08:40 +1

Tous les horaires sont en Heure Locale

Afin de voir les horaires de vol veuillez consulter www.turkishairlines.com, contacter le centre d’appels au +90 212 444 0849 ou visiter tout bureau de vente de «Turkish Airlines».

*Résultats Financiers de la Marque pour 2016

** « Turkish Airlines» se réserve le droit d’effectuer des changements à cet égard.

A propos de « Turkish Airlines»:

Fondée en 1993 avec une flotte de cinq appareils, «Turkish Airlines» membre de «Star Alliance», est aujourd’hui une compagnie aérienne à 4 étoiles avec 333 appareils (passagers et fret) assurant des vols à 295 destinations à travers le monde avec 246 vols internationaux et 49 vols intérieurs. Selon l’étude de «Skytrax» de 2016, «Turkish Airlines» a été choisie comme la «Meilleure Compagnie Aérienne de l’Europe» pour la sixième et la «Meilleure Compagnie Aérienne en Europe du Sud» pour la huitième fois consécutive. Après avoir gagné en 2010 le prix mondial de «Meilleurs Services de Traiteurs en Classe Economique», en 2013 et encore en 2014 les prix mondiaux de «Meilleurs Services de Traiteurs en Première Classe», et des prix de «Meilleur Salon-Salle à Manger en Première Classe», et «Compagnie Aérienne à Meilleur Salon en Première Classe» au cours de l’étude de l’an dernier, «Turkish Airlines» a gagné encore les prix de «Meilleure Salle à Manger en Première Classe» et de «Meilleure Restauration A Bord en Première Classe» au cours de l’étude de cette année. De plus amples informations à propos de «Turkish Airlines» peuvent être trouvées sur son site web officiel www.turkishairlines.com ou ses comptes de médias sociaux sur Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, et Instagram.

A propos de «Star Alliance»:

Le réseau de «Star Alliance» a été établi en 1997 en tant que la première alliance de compagnie aérienne véritablement mondiale pour offrir une portée mondiale, une reconnaissance et un service continu au voyageur international. Son acceptation par le marché a été reconnue par de nombreux prix, dont le Prix de Leadership du Marché Mondial du Transport Aérien et de Meilleure Alliance de Compagnie Aérienne par le Magazine «Business Traveller» et «Skytrax». Les compagnies aériennes membres sont: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, AviancaBrasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI et United. De façon générale, le réseau de «Star Alliance» offre actuellement plus de 18.450 vols quotidiens à 1.300 aéroports dans 190 pays.