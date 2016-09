TRADITION : la noix de colas, tout ce qu’il faut savoir…

Stimulant nerveux et physique, aphrodisiaque elle augmente la résistance à la fatigue. Elle détient également des vertus diurétiques et cardiotoniques. Elle s’avère être un coupe-faim efficace.

La noix de cola : ses vertus et ses bienfaits

Issue du kolatier, la cabosse contient les graines de kola appelées noix de kola, qui ressemblent aux graines de cacao, et pèsent environ 25gr. La noix de cola possède de nombreuses vertus, reconnues depuis longtemps, notamment à Kama, et confirmées par des études cliniques. En usage externe ou en usage interne, elle est réputée pour soigner de nombreuses affections.

De nombreux bienfaits

Sa forte teneur en caféine et en kolatine, extrait phénolique de la noix de kola, en fait un excellent tonique. La noix de kola est ainsi utilisée comme antidépresseur, pour lutter contre l’hypotension, contre les rhumes, contre la fatigue physique ou intellectuelle, comme stimulant cardiaque et tonique musculaire.

Elle possède également des vertus digestives et diurétiques. Il est à noter que les effets de la noix de kola se font sentir plus longtemps que ceux d’autres excitants, comme le café ou le guarana.

La noix de kola peut être simplement mâchée, ou bien infusée après broyage. Son goût amer n’incite pas à la consommer naturellement, pourtant elle est à l’origine d’un fameux soda né aux États-Unis et consommé par des millions de personnes. Le coca-cola a en effet été créé par le Dr Pemberton, pharmacien de son état, pour remplacer le vin par une boisson plus stimulante, composée de feuilles de coca et de noix de cola. Ladite boisson ne contient plus, de nos jours, ni coca, ni cola.

D’autres vertus

La noix de kola est réputée pour être aphrodisiaque. Du fait de sa richesse en alcaloïdes : théobromine, caféine, kolatine, la graine de kola agit effectivement comme un excitant nerveux. En phytothérapie, elle est associée au gingembre, lui-même connu pour ses propriétés aphrodisiaques.

La noix de kola peut donc être recommandée en cas de dysfonctionnement des organes de reproduction. Elle accroît l’afflux de sang dans le sexe et permet ainsi d’améliorer le fonctionnement des parties génitales, chez l’homme. Chez la femme, la noix de kola pourrait aussi avoir un effet positif, notamment en période de ménopause.

Kouami Nb.t Yamssou Alsankara