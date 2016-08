TIRAGE DE LA PROMO ORANGE TABASKI : 1O nouveaux abonnés gagnent chacun un mouton

La promo Tabaski 2016 est une campagne lancée en faveur de la célébration de l'Aid Al adha, ou fête des moutons ou encore fête de Tabaski. Pour participer au jeu, le principe était simple, il fallait recharger au moins 10 000 GNF au cours de la semaine, et activer 112 OK, pour être répertorié par la même occasion pour le tirage de la semaine, et avoir la possibilité de gagner un mouton ou un chèque de 2 millions de francs guinéens.

Comme lors du tirage précédent, ils sont au total 12 abonnés, ceux qui ont été tirés au sort par la machine, sous les yeux vigilants de l'huissier de justice et du représentant de la Lonagui. Les dix premiers abonnés tirés au sort bénéficieront chacun d'un mouton, les deux derniers d'un chèque de 2 millions chacun. Les gagnants ont ensuite été joints au téléphone par l'agent d'Orange pour leur annoncer la bonne nouvelle.

Les heureux gagnants de ce deuxième tirage sont: Lancei konaté résidant à kagbelen; Raymond feindounou de Gueckedou; Bah Lamarana de wanindara; Camara Aboubacar Demba également de wanindara; Mamadou Saliou Diallo de kamsar, Condé Saran résidant à Dixinn; Baldé Amadou falilou de Labé ; Dombouya Saliou de Dabola; kadiatou Sow de Dabola également et enfin Abdoulaye kanté de Mandiana, les deux abonnés bénéficiant chacun d'un chèque de 2 millions sont Bah Mamadou résident à koloma-Soloprimo et Anne Marie Soumah habitant à Sonfonia.

Cette deuxième journée de tirage a été validée par le représentant de la Lonagui et l'huissier de justice. La remise des cadeaux aux heureux bénéficiaires est prevue ce Mercredi 31 Aout au siège d'Orange Guinée au km36.

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

