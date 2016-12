TELEREALITE : Mises au point Guinée-Canal Horizon

Emission qui aura créé l’engouement ces dernière semaines, « l'Afrique a un incroyable talent », a vu sa 1ère édition prendre fin avec la victoire finale des représentants guinéens dénommés « les frères Sylla ». La jeunesse du pays a célébré cette réussite du « 224 » à tous les niveaux.

Sauf qu’il y a eu une confusion avec le département de tutelle. D’aucuns mettaient en avant le ministère de la culture, pour n’avoir rien fait pour les soutenir, tandis que d’autres appelaient à un dispositif digne de leur rang.

Seulement ce que le grand public de Guinée ignorait, c’est que l’émission a été enregistrée au mois de Septembre. Autrement dit c’était « une diffusion en DIFFÉRÉ » selon les termes du communiqué publié par le ministre Siaka Barry sur son compte Facebook. Il en a profité pour rappeler que le Ministère de la Culture avait organisé un accueil chaleureux vainqueurs, et tenu une conférence de presse le 26 septembre passé !

C’était en présence du manager de la troupe M. Joseph Festi Camara... et de plusieurs médias locaux.

Une mise au point, on ne peut plus clair, avec une Guinée de plus en plus gagnante au lendemain de la victoire finale de SOUL BANGS au prix Découverte de RFI.

