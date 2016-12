TELECOMS: la 4G au Congo Brazzaville

La cérémonie, hautes en couleurs, lumières et sons, en soirée dans un hôtel de la capitale congolaise, aura été le moment pour le 1er opérateur de téléphonie mobile, qui opère cette évolution technologique de montrer au public l’importance et les avantages de la 4G.

En effet, les abonnés pourront, avec la 4G LTE Turbo, télécharger de gros volumes et de contenus en quelques secondes. Elle offrira, également, la possibilité de discuter en vidéo conférence sans perturbations et de manière fluide. Sa vitesse de stockage et de sauvegarde de giga données dans les services de Cloud (stockage en ligne avec Drive, Drobox et autres) et la participation des jeux en ligne et en réseau avec d’autres personnes dans le Monde.

Si par définition la 4G LTE est l’évolution du réseau mobile 3G, qui améliore la qualité des services Internet avec des vitesses pouvant aller jusqu’à 100 Mbits permettant ainsi d’accéder plus rapidement à Internet, il a été soutenu que la 4G est destiné aux abonnés désireux de plus de vitesse et de plus de volumes pour leur travail, leur divertissement ou encore la communication multimédia avec les réseaux sociaux auxquels ils appartiennent. Il s’agit des gamers, des abonnés de web TV ou de streaming, des abonnés de Cloud et des fans de téléchargements des films et musiques.