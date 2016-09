TABASKI : comprendre cette fête musulmane

Commémoration du sacrifice d'Abraham "le soumis"

La célébration de l'Aïd est une tradition prophétique qui remonte au prophète Abraham. C'est ce jour que le prophète Abraham, a reçu l'ordre d'Allah d'immoler son fils unique Ismaël. Un ordre qu'il va s'empresser d'exécuter, mais l'omnipotence d'Allah épargna son fils, qui sera remplacé par un bélier qu'il immolera sans se rendre compte. C'est après avoir tranché la gorge de l'animal qu'il se rendit compte que Dieu avait épargné son fils.

Cette épreuve ultime à laquelle Abraham fut soumis par son Seigneur l'éleva au rang de ‘’khaliiloulah’’ (ami d'Allah). Car après avoir vécu près de 10 siècles, il n'associa point son Seigneur et Allah le récompensa à travers sa progéniture : Ismaël, Isaac, Yacouba, jusqu'à Mohammad, le sceau des prophètes (que la paix et la miséricorde soient sur eux).

Le sens du sacrifice

L'immolation d'un mouton ou bélier, le jour de l'Aïd Al Kabîr, est une soumission à Dieu et un acte d'adoration pour le musulman. Le père des croyants Abraham l'a fait en parfaite soumission à Dieu. Mohammad (PSL) l'a pratiqué sur les recommandations de Dieu et nous autres continuons à perpétuer ce sacrifice suivant la tradition de notre saint prophète Mohammad.

La célébration de l'Aïd

L'Aïd al Kabîr est célébré à travers un grand rassemblement ou des milliers de fidèles musulmans se retrouvent pour célébrer la prière de l'Aïd. La fête de l'Aïd est une journée de réjouissance, de reconnaissance envers Dieu; mais aussi de proclamations de sa grandeur par le Takbir (Allah est le plus grand) toute la journée à travers ses attributs, des actes de charité, et rendre visites aux proches.

En Guinée...

À mesure que les années passent, les célébrations des fêtes religieuses (toutes religions confondues) sont de moins en moins fastes. À cause de la crise économique qui frappe la majeure partie des Guinéens. Le sacrifice rituel d'immolation d'un bélier n'est pas donné à tout le monde, la plupart des familles célèbrent en se contentant du minimum. Un repas ''copieux'' en famille, aller saluer les proches.

Pour le coté vestimentaire, on préfère piocher dans la valise ou l'armoire pour ressortir son dernier bazin porté à l'occasion de la dernière ou l’avant-dernière fête. Car les habits de fête étaient tout simplement inaccessibles pour beaucoup de Guinéens en ces temps qui courent; et pour le reste on préfère se réjouir… L'heure n'est pas à la déprime et malgré le contexte on garde le sourire, car c'est la fête !

Mamadou Aliou Diallo pour GCI

