TABASKI: Bangui, Libreville...Conakry, prient pour la paix !

En Afrique de Conakry à Bangui, en passant par Libreville et Dakar, les musulmans unis dans la foi, ont célébré la paix, l’unité et la réconciliation. Des présidents paysans, chacun a dit ou redit sa joie de pouvoir prier et fêter en communion avec ses coreligionnaires du pays et d’ailleurs. Moments intenses symboles de ferveur et de pardon, moments vivants de convivialité.

En Guinée, le président Alpha Condé qui vit sur un petit nuage, depuis qu’il fume le calumet de la paix avec son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, a prié pour : «Que les Guinéens se donnent la main pour que notre pays avance. Notre pays ne peut avancer que si nous sommes unis. Nous avons vécu une épreuve très dure qui est l’épidémie Ebola… La Guinée a un bel avenir, il suffit seulement que les Guinéens se donnent la main. …Nous souhaitons donc que notre unité soit renforcée. »

Au Gabon, en ces lendemains difficiles d’une présidentielle controversée, le président Ali Bongo Ondimba, qui participait lundi à la prière de la fête la Tabaski, à la grande mosquée Hassan II de Libreville, s’est confié tout ému à la presse : « Il est important pour nous de méditer sur la question de la foi, la profondeur de notre foi et à l'exemple du sacrifice d'Abraham, nous demander ce que nous sommes prêts à faire les uns pour les autres (…) Comme tous les musulmans du monde aujourd'hui nous prions pour la paix, la paix est le bien le plus important et c'est ce que j'ai fait, j'ai prié pour la paix. »

En Centrafrique, Ousmane Abakar, le porte-parole de la Communauté islamique est encore sous le charme de la visite du président chrétien Faustin-Archange Touadéra à la mosquée centrale du pays : « Le président de la République fait partie de notre population. Nous sommes centrafricains et les musulmans centrafricains sont à notre fête et c’est la fête de tout le monde. Il est le numéro un. Donc lui aussi doit le fêter avec nous pour montrer l’exemple de la cohésion sociale entre les chrétiens et les musulmans centrafricains.»

Au Sénégal enfin, le chef de l’Etat Macky Sall, profite de la Tabaski pour rappeler à l’Occident que : « Les premières victimes du terrorisme sont d’abord les musulmans. Qu’on évite les amalgames. Ce n’est pas l’islam qui est en jeu. Je voudrais vraiment demander aux grands pays occidentaux, en particulier, que la réponse face au terrorisme, il ne faut certainement d’exacerber le choc des civilisations ou le choc des religions »

Une frustration exprimée publiquement comme pour soulager la souffrance morale de nombreux musulmans et autres croyants ou observateurs conséquents à travers le monde. Une manière de faire la paix sur le socle de la vérité. Les vœux exprimés ici et là sont fondamentalement porteurs d’espoir comme le geste d’Abraham !

Maria de BABIA pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info