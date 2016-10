SYNERGIE DES OSC: adoption et signature d’une charte

Les principales plateformes de la société civile guinéenne ont pris part à cette rencontre dont entre autres le CNOSCG, la PECUD, la CANEG, le CNOSC-DDG, Balai citoyen représentées par leurs leaders. L’ensemble des parties se sont entendues sur la nécessite de surmonter les divergences internes et de mettre en place un code de bonne conduite pour une synergie entre les différentes plateformes.

Après les différentes interventions allant dans le sens de l’adoption de la charte élaborée et validée par l’ensemble des parties, le CNOSCG a été désigné comme plateforme pour veiller à la synergie et à l’application de la charte qui ensuite été signé par l’ensemble des plateformes présentes.

Le directeur de IFEES a salué le sens de responsabilité des uns et des autres et estimé que : « c’est une nouvelle page de l’histoire de la société guinéenne qui est en train d’être écrite, avec la ratification de cette présente charte qui permettra de faciliter d’impulser une nouvelle dynamique de concertation et la collaboration entre les plateformes sur les questions essentielles de la nation ».

Momo SOUMAH pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info