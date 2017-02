SUSPENSION DU COMITE MISS GUINEE : Question de moeurs ?

Dans le communiqué qui nous est parvenu, il est indiqué que « La convention de Partenariat entre le Ministère de la Culture et le Comité Miss-Guinée (COMIGUI) portant sur l’organisation de concours de beauté au plan national, est suspendue jusqu’à nouvel ordre à compter de la publication de la présente décision ».

Ce, selon le ministère, de la culture « Jusqu’à l’élaboration d’un nouveau cahier de charges et d’un code d’éthique et de déontologie par une commission qui sera érigée à cet effet, toute organisation ayant pour objet les concours de beauté à dimension nationale, est désormais interdite sur l’étendue du Territoire, sous peine de retrait de la licence d’entrepreneur et d’organisateur de manifestations culturelles, sans préjudice des poursuites judiciaires »

Le ministère estime que la façon dont le Comigui organise le concours Miss Guinée laisse à désirer, et porte atteinte aux valeurs morales et culturelles du pays : « Pour la promotion de l’image la plus positive de nos valeurs culturelles traditionnelles et authentiques, un cahier des charges sera élaboré ainsi qu’une charte d’éthique et de déontologie en vue de définir dans les moindres détails les nouvelles modalités et/ou conditions d’organisation de l’élection Miss-Guinée ».

On ne sait pas encore d’où émane cette décision. Vient t-elle de la plus haute hiérarchie ou elle émane tout simplement du ministre Siaka Barry qui au vu du tollé général suscité par les conditions d’organisation du concours a pris la décision unilatérale de suspendre le Comigui ?

En tout cas, cet épisode n’a pas encore fini de déchainer les passions sur les réseaux sociaux dans un pays à plus de 80 pour cent de croyants, avec d’un côté les esprits conservateurs et de l’autre les partisans d’une mondialisation globale.

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

© 2005-2017 GuineeConakry.Info