SUR LYNX FM : Faya Milimono et Ousmane Gaoual se taclent

Prenant la parole, le député uninominal de la circonscription de la préfecture de Gaoual, Ousmane Gaoual a indiqué que « malgré des oppositions au sein des partis politique lors du dialogue inter-guinéen, il était impérieux de signer l’accord politique dans le but de préserver la paix et la cohésion sociale pour l’intérêt supérieur de la nation ».

De son côté, le président du Bloc Liberal, Dr Faya Milimono a laissé entendre qu’il n’a pas signé cet accord parce que selon lui, il reste et demeure le défenseur de l’intérêt général du peuple de Guinée et non celui de son parti. ‘’Je précise que l’intérêt que nous sommes en train de défendre n’est pas celui du Bloc Libéral. C’est vrai qu’en défendant l’intérêt général, le BL trouve aussi son compte’’, a-t-il dit.

‘’ Nous sommes allés autour de la table parce qu’il y a des accords qui ne sont pas appliqués, parce qu’il y a des lois qui ne sont appliquées et le Président de la République, à sa rencontre avec le chef de file de l’opposition, a dit qu’il s’engage à faire respecter les accords passés et ceux futurs’’, a signalé le leader du BL.

Selon le député du principal parti de l’opposition au parlement, ce n’est pas l’UFDG qui a été signataire de cet accord du 12 octobre dernier, c’est plutôt l’opposition républicaine. ‘’ Le fait est que mon parti ne défend pas l’illégalité ; mais, à ce stade, il n’y a pas de violation de la loi et, les juristes sont aussi unanimes qu’il n’y a pas d’actes qui violent la prescription de la loi actuelle’’, a précisé Ousmane Gaoual.

