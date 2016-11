SUR ‘’ESPACE FM’’ : Mouctar Diallo sur ses relations avec Delein

Mouctar Diallo, le député guinéen, a également indiqué sur ce sujet qu’il n’y a pas de problème entre l’UFDG et les NFD, non plus entre son grand frère Cellou Dalein Diallo et lui. ‘’ Depuis un moment, il y a des tensions entre quelques militants de l’UFDG et des NFD. Cela est dû à ma candidature annoncée pour être maire de la grande commune de Ratoma’’, a-t-il ajouté.*

L’ex-ministre de l’Elevage a affirmé que c’est l’épouse du leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Hadja Halimatou Diallo qui s’est permise de proférer des menaces contre des militants et responsables des NFD. ‘’ Pourtant, nous, nous sommes contre la violence surtout entre partis de l’opposition. Les NFD et l’UFDG sont des partis frères. L’UFDG n’est pas notre adversaire. Seul Alpha Condé est notre adversaire. Nous ne sommes pas contre l’UFDG. C’est mon second parti et je l’ai toujours dit’’. a répété Mouctar Diallo..

Léon Momo SOUMAH pour GCI

