SPORTS MILITAIRES: réunion du CISM à Conakry

SPORTS MILITAIRES: réunion du comité international à Conakry

Le comité international des sports militaires (CISM) s'est réuni ce lundi 17 octobre à Conakry, dans un réceptif hôtelier de la place, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de la troisième rencontre du CISM, en présence des délégations d’une quinzaine de pays, représentés au plus haut niveau.

La Guinée en tant que membre du Conseil international du sport militaire depuis 1981, occupe aujourd'hui le secrétariat général de cette importante organisation sportive mondiale, présente dans 135 pays dont 45 États africains.

Le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale a déclaré que : « Le CISM organise chaque année plus de vingt championnats militaires du monde, de différents sports dans lesquels tous les pays membres peuvent participer. Il organise également des compétitions continentales et régionales, les jeux nationaux militaires chaque quatre ans ». Pour lui, l'objectif c'est favoriser la pratique du sport et des activités physiques au sein des forces armées.

Le président du CISM le colonel Abdul Hakeem Alshino a précisé que : « Les acteurs militaires de la Guinée sont disposés dans les stades de compétition du CISM et ont toujours montré un esprit exemplaire de sportivité et de respect des règles de jeu ». Les équipes nationales militaires de football prendront part à la deuxième coupe du monde de football du CISM, qui sera organisée en janvier 2017 au Mali.

Au terme de la cérémonie d'ouverture plusieurs officiels ont reçu des hautes distinctions du CISM, comme Kiridy Bangoura, ministre d'Etat, secrétaire général à la présidence, Siaka Barry ministre des Sports, Bangaly Bangoura, directeur général de la police et Ahmed Tidiane Sacko, chef de cabinet du ministère des Affaires Étrangères.

Mamadou Aliou Diallo pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info