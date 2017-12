SPORT: Rugby Afrique dévoile le Calendrier des Compétitions 2018

Le Trophée Barthés U20 ouvrira le bal des compétitons de Rugby Afrique du 28 au 31 mars 2018 et il décidera de l’équipe de moins de 20 ans qui représentera l’Afrique au Junior World Trophy plus tard dans l’année. La saison commence donc avec des enjeux de taille.



S’en suivra la Rugby Africa Bronze Cup du 9 au 12 mai à Accra au Ghana. Reformulé pour l’occasion en une compétition à quatre équipes, ce tournoi représente la porte d’entrée dans les compétitions de rugby à XV masculines de Rugby Afrique. Le Lesotho et le Ghana font leur apparition à ce niveau suite à la victoire du premier en Regional Challenge 2017 et à l’acquisition du statut de membre à part entière de World Rugby du deuxième.



Honneur aux dames en mai et juin prochains avec au programme un forum sur le leadership féminin suivi du tournoi Africa Women’s Sevens regroupant dix équipes. Les dates exactes et la localisation restent en cours de discussion mais promettent une belle surprise.



Le coup d’envoi de la Rugby Africa Gold Cup sera sifflé le 16 juin et se poursuivra jusqu’au 18 août. Disputée par les six meilleures nations africaines du rugby à XV, c’est la compétition phare de Rugby Afrique que les fans pourront suivre en direct sur Kwesé Sports (Kwese.ESPN.com) et Facebook live. Au terme de 15 matches joués dans 6 pays différents, nous connaitrons l’équipe qui portera haut les couleurs de l’Afrique aux cotés de l’Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde 2019 ainsi que celle qui jouera sa deuxième chance au tournoi international de repêchage.



Lors de la pause de la Gold Cup imposée par le calendrier international chargé avec notamment la Coupe du Monde de rugby à VII les 20 et 22 juillet à San Francisco, les six équipes suivantes du classement africain s’affronteront en deux poules dans le cadre de la Rugby Africa Silver Cup du 8 au 14 juillet. Une finale départagera plus tard les deux vainqueurs de poule pour décider du promu en Gold Cup l’année suivante.



Enfin la saison se conclura en septembre et octobre avec un enchainement de trois tournois de rugby à VII masculin. En premier lieu, deux tournois sous-régionaux verront jusqu’à 20 pays se disputer la qualification au dernier tour des qualifications olympiques qui aura lieu en 2019. Puis en octobre les 12 meilleures nations africaines du sept s’affronteront pour le titre de champion d’Afrique 2018 et une chance d’être invité à certaines étapes des World Series ainsi qu’au tournoi de repêchage qui leur permettrait de rejoindre l’Afrique du Sud et le Kenya dans le prestigieux circuit.



« C’est un programme riche et bien articulé que nous proposons aux fédérations et aux fans de rugby en Afrique. Rugby Afrique souhaite faire participer un maximum de pays à ses compétitions continentales. A la fois dans un esprit de solidarité mais aussi pour permettre au rugby local de se développer en ayant des enjeux intéressants en vue. La participation et l’accueil de compétitions continentales présentent des arguments de taille pour fidéliser les talents mais aussi obtenir le soutien des partenaires institutionnels et privés », commente Abdelaziz Bougja, Président de Rugby Afrique.



« Les projecteurs seront bien entendus sur la Rugby Africa Gold Cup cette année, étant donné que la compétition est qualificative pour la Coupe du Monde 2019. Le combat s’annonce âpre entre les six pays en lice, aucun d’entre eux n’a l’intention de faire de la figuration et tous vont mobiliser leurs meilleures équipes pour tenter de décrocher le sésame. Rugby Afrique sera au soutien pour organiser des tournois de très haut niveau. Grâce à Kwese Sports qui diffusera tous les matches en direct et à notre partenaire officiel APO Group, agence de relations publiques, on va beaucoup parler de rugby africain en 2018 sur le continent et au-delà et nous espérons créer une véritable émulation et mieux faire connaitre notre sport et ses valeurs », indique Guédel N’Diaye, directeur des compétitions chez Rugby Afrique.



« Kwese Sports est très enthousiaste à l’idée de démarrer la saison 2018 de son partenariat avec Rugby Africa, qui constituera la deuxième des cinq années prévues. La saison 2017 a marqué un départ réussi dans notre relation et nous sommes certains que notre partenariat va contribuer à développer le rugby à travers le continent. Nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes participantes, notamment au nouveau venu dans la Gold Cup le Maroc, et aux équipes en lice pour la Coupe du Monde de Rugby à VII à San Francisco », commente Jeroen Oerlemans, directeur général de Kwese Sports (Kwese.ESPN.com).



« La popularité du rugby explose partout en Afrique. En 2017, plus de 22.000 écoles enseignaient le rugby à travers le continent. C’est 25% de plus qu’en 2016. Le nombre de femmes et de filles africaines jouant au rugby a connu une augmentation de 50% entre 2016 et 2017. Aujourd’hui, 20% des joueurs de rugby en Afrique sont des femmes et des filles. Cette croissance impressionnante va se maintenir en 2018, portée par les enjeux liés à la qualification pour la coupe du Monde de Rugby 2019. En 2018, plusieurs nations africaines vont s’affronter pour une, voire deux places à la coupe du Monde de Rugby 2019, le troisième plus grand événement sportif dans le monde. En tant que Partenaire Officiel de Rugby Africa, nous allons veiller à ce que les projecteurs des médias africains et internationaux restent braqués sur le rugby africain », a déclaré le fondateur et PDG d'APO Group, Partenaire Officiel de Rugby Africa, Nicolas Pompigne-Mognard.



Source: Rugby Africa et d’APO Group.