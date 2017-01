SOMMET BRAZZAVILLE : Sommet de Brazzaville sur la Libye : Dialogue politique et réconciliation nationale, cap fixé

1-Le Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, sous la présidence de S.E. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, a tenu sa deuxième réunion, à Brazzaville, le 27 janvier 2017, au niveau des chefs d'États et de gouvernements. Il convient de rappeler qu'à sa première réunion tenue à Addis-Abeba le 8 novembre 2016, le Comité de Haut niveau a réaffirmé sa volonté de reprendre l'initiative sur la crise libyenne et a décidé de structurer son Bureau et ses activités et d’en faire rapport au prochain Sommet de l'Union, y compris une feuille de route sur ses activités.

2-La cérémonie d’ouverture a été marquée par les allocutions prononcées, tour à tour, par l'Ambassadeur Smail Chergui, Commissaire pour la paix et la sécurité de l’Union Africaine, S.E.M. Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, Président de l'Union africaine et S.E.M. Denis Sassou N'guesso Président de la République du Congo, Président du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Au cours des travaux qui se sont poursuivis à huis clos, la situation générale de la Libye a été présentée par Le Haut Représentant de l'UA pour la Libye, l'ancien Président de la Tanzanie Jakaya KiKwete, accompagnée d’une feuille de route pour les activités du Comité de haut niveau, M. Fayez Mustafa Al-Sarraj, Président du Conseil Présidentiel et Premier Ministre du Gouvernement de l'Union Nationale, et l'Ambassadeur Martin Kobler, Représentant Spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Libye ont également présenté un exposé sur la situation en Libye.

3-Ont participé au Sommet: S.E. Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger, S.E. Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République islamique de Mauritanie, Mme Maite NKOANA-MASHABANE, Ministre des Relations Internationales et de la Coopération de la République d'Afrique du Sud. Etaient également présents les représentants des pays voisins de la Libye, à savoir S.E. Hassabo Mohamed Abdel Rahman, Vice-Président de la République du Soudan, S.E. ABDELMALEK SELLAL, Premier Ministre de la République Algérienne Démocratique et Populaire, M. Radhouane AYARA, Secrétaire d'État chargé de l’Immigration et des Tunisiens à l’Etranger auprès du Ministre des Affaires Etrangères de la République tunisienne, M. Hamdi Sonad LOZA, Vice-Ministre des Affaires Etrangères de la République Arabe d'Égypte, M. James William Leuben Kinobe Ambassadeur de l’Uganda auprès de la République du Congo S.E. Fayez Al-Serraj, Président du Conseil Présidentiel du Gouvernement d’Union Nationale, a représenté la Libye. L'Organisation des Nations Unies était représentée par l'Ambassadeur Martin Kobler, Représentant Spécial du Secrétaire Général de l'ONU pour la Libye. Amb. Slaheddine Jammali, Envoyé spécial pour la Libye, représentait la Ligue des Etats Arabes.

4-Le Comité de Haut niveau a pris note des déclarations et informations présentées et a réitéré sa préoccupation vis-à-vis de la situation politique, humanitaire et de sécurité actuelle dans le pays. Il a apporté son soutien et exprimé sa solidarité au peuple libyen face à cette situation et réitéré son attachement à la sécurité, à la stabilité, à l’unité età l’intégrité territoriale de la Libye.

5-Le Comité de Haut Niveau a réaffirmé son soutien au Conseil présidentiel du gouvernement d’Union nationale, à la Chambre des Représentants et au Haut Conseil d’Etat et a exhorté toutes les parties prenantes à surmonter dans les meilleurs délais l'impasse politique dans le pays. À cet égard, le Comité de Haut Niveau a notamment demandé au Conseil Présidentiel et à la Chambre des Représentants de promouvoir une approche globale visant à dépasser les blocages institutionnels y compris la composition du Conseil Présidentiel, la formation d’un gouvernement consensuel représentatif, l’établissement d’une armée unifiée et, essentiellement, l’amendement consensuel de l’Accord Politique Libyen, en cas de besoin.

6-Le Comité de haut niveau a félicité le Conseil présidentiel du GNA et tous ceux qui ont contribué à l’élimination des groupes terroristes de l'État islamique de Syrte. Il s’est également félicité des succès reportés à Benghazi et dans d’autres localités de la Libye. Il a réaffirmé la nécessité de poursuivre la lutte contre les terroristes et les groupes armés (mercenaires et autres criminels) dans le pays jusqu'à leur éradication complète. Le Comité a, à cet égard, rassuré le Conseil présidentiel de la GNA de la détermination de l'UA à intensifier ses efforts et à coordonner le soutien nécessaire à la réussite de cette entreprise.

A cette fin, il souligne la nécessité de préserver l’unité nationale et de promouvoir le dialogue inclusif et la recherche du consensus sans discrimination entre toutes les parties libyennes.

7-Le Comité de haut niveau a également souligné que seule une solution politique négociée pouvait garantir une paix durable dans le pays et qu'il était urgent de coordonner tous les efforts régionaux et internationaux à cette fin.

Il a rappelé qu’il ne saurait y avoir de solution militaire à cette crise. Il a appelé à la cessation de toutes les interventions extérieures dans les affaires intérieures de la Libye qui ont alimenté le conflit, empêché le dialogue politique et sapé le processus de paix dans le pays.

9-Le Comité de haut niveau a salué les efforts déployés par la Troïka, à savoir l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies et la Ligue des États arabes, et a souligné la nécessité de coordonner et de rationaliser leurs efforts. En outre, le Comité propose d’élargir sa composition aux pays voisins de la Libye en tant que membres à part entière. Le Comité estime que son élargissement favorisera le processus politique et le règlement pacifique de la crise en Libye.

10-Le Comité de haut niveau a demandé à toutes les parties prenantes libyennes de participer pleinement au processus politique et aux différents efforts de réconciliation nationale. Il les a encouragé à s’engager dans un dialogue constructif afin de créer un consensus sur les solutions aux problèmes fondamentaux qui continuent d'entraver une résolution globale et durable de la crise, dans le cadre général de l'accord politique libyen.

11-Le Comité de haut niveau a salué les efforts du Haut Représentant de l'UA pour la Libye, l'ancien Président Jakaya Kikwete, et a approuvé la Feuille de route qu'il a proposée, ainsi que le programme de travail du Comité. Il a réitéré son appel à la convocation, sous les auspices de l'UA, d'une réunion de réconciliation nationale inclusive.

12-Le Comité de Haut Niveau s'est félicité de la participation des pays voisins de la Libye à cette réunion et s’est réjoui de leurs efforts concertés et inlassables et leur implication continue à la recherche de la paix, de la sécurité et de la réconciliation, notamment dans le cadre du mécanisme réunissant les voisins de la Libye. Il s’est, également, félicité des conclusions de la 10ème réunion ministérielle du mécanisme des États voisins qui s'est tenue au Caire le 21 janvier 2017. Il a en outre félicité l'Organisation des Nations Unies, la Ligue des États arabes, ainsi que l'Union européenne et les autres partenaires pour leurs efforts visant à mettre fin aux hostilités et à instaurer une paix durable en Libye.

13-Le Comité de haut niveau a exprimé sa sincère gratitude à la Commission de l'Union africaine et à son Haut Représentant pour la Libye, l'ancien Président Jakaya Kikwete de la Tanzanie, pour leur dévouement et leur engagement continu envers les parties prenantes libyennes et internationales et les a encouragé à poursuivre ces efforts.

14-Le Comité de haut niveau a approuvé le programme des activités relatives à la mise en œuvre de la Feuille de route et a encouragé ses ministres respectifs à assurer le suivi du calendrier indicatif.

15-Le Comité de Haut Niveau a exprimé sa gratitude à Son Excellence le Président Denis Sassou N’Guesso, au Gouvernement et au peuple congolais pour la qualité de l’accueil réservé à l’ensemble des délégations et les excellentes conditions de travail qui ont permis le succès de cette session. Il s’agit là d’une marque d’amitié et de panafricanisme pour atteindre le noble objectif qui devait permettre au peuple libyen de retrouver la paix, la sécurité, la concorde et le développement.