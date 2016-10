SOCIETE : ''Réflexion sur l'Avenir du travail en Guinée''

Cet atelier initié par le Gouvernement et appuyé par le Bureau international du travail (BIT) s’articule autour plusieurs thématiques dont : Travail et société, emplois décents pour Tous, l’organisation du travail et la production ainsi sur la Gouvernance du Travail. L’objectif est d’entreprendre un dialogue national tripartite et inclusif pour contribuer à la réflexion sur l’avenir du travail en Guinée. Pour ce faire, le Directeur Régional du Bureau de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), Mr François Murangira, dans son discours s’est dit confiant que de ce dialogue sortira une feuille de route consensuelle et une déclaration finale qui gagnera une place de choix dans le rapport mondial sur l’avenir du travail