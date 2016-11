SOCIETE: La semaine de la citoyenneté est lancée

Plusieurs activités dont des débats et tables ronde autour de la problématique de la citoyenneté et de la culture du civisme, la réalisation d’actes citoyens symboliques et forts en fonction des réalités de chaque préfecture, la synchronisation des radios et télévisions publiques et privées pour des émissions interactives sur la problématique de la citoyenneté, la paix, la culture du civisme et la culture de la Nation et la journée d’immersion sur la sensibilisation, la promotion de la citoyenneté, la réconciliation nationale et la culture de la paix à Conakry et dans les 33 préfectures de la Guinée.

Après avoir remercié le Gouvernement au nom de Mme Séraphine Wakana, Coordonnatrice du Système des Nations Unies en Guinée, d’avoir associé le SNU à cette première édition de la semaine de la citoyenneté, Mr Louis Marie Bouaka, Représentant du HCDH, assurant l’intérim a apprécié l’engagement constant du Ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté pour les questions liées à la consolidation de la Paix qui restent largement tributaires du respect des droits de l’homme et de la citoyenneté. Ainsi Mr Louis Marie a salué la tenue de cette semaine de la citoyenneté qui est une aubaine pour se retrouver analyser les causes profonde de l’incivisme, de l’impunité et trouver des solutions pérennes pour le renforcement du processus de démocratisation en cours.

Abondant dans le même sens , Le Ministre de l’Unité Nationale et de la citoyenneté, Kafifa Gassama Diaby, a indiqué : Notre pays est malade de l’incivisme et la responsabilité est collective avant de lancer un appel aux familles pour mettre fin au déficit de civisme de la société guinéenne.

De son côté dans son discours de lancement a placé la semaine de la citoyenneté dans le contexte de renforcement et de la consolidation de la Démocratie et de l’Etat de droit mais aussi de la conscience citoyenne collective. Plusieurs scénettes et sketches sur la citoyenneté, le civisme et la paix sont venus rappeler au Public l’importance de ces notions pour la consolidation de la paix et le développement.

