SOCIETE : La chicha plus dangereuse que la cigarette

· Les bars à chicha sont malheureusement très prisés, particulièrement sur Dakar. Histoire d’être « IN » et à la mode les Dakarois s’adonnent de plus en plus à cette nouvelle forme de consommation du tabac d’apparence plus cool que la cigarette mais pas pour autant moins dangereux.

La pipe à eau inoffensive

« Je ne fume pas. Juste la chicha entre potes de temps en temps, mais ça ce n’est pas pareil… »

Qu’ya-t-il dans la chicha plus communément appelé narghilé ?

Petit point sur les conséquences que cela entraine …

La chicha est une manière de fumer traditionnelle au Maghreb et au Moyen-Orient. Importation du concept de la part de la population immigré mais également des touristes emballés. La chicha est devenu une manière « cool » et « IN » de fumer entre amis, sans avoir l’impression de mettre en danger son corps. Fraise, abricot, ananas, autant de parfums qui laissent penser aux consommateurs que le narghilé, c’est plus du tabac mais un bonbon dont on absorbe la fumée.

Contrairement aux idées reçues chaque bouffée de narghilé à un volume 10 fois supérieure à une bouffée de cigarette. Le passage de la fumée dans l’eau n’élimine absolument pas les produits toxiques. Cela retient peut être un peu de nicotine, effet pervers, puisque du coup, le fumeur tire d’avantage sur l’embout pour avoir l’effet désiré, avec en prime plus de métaux lourds et de monoxyde de carbone que dans une simple cigarette à cause de la combustion du tabac et des braises. Et la nicotine entraine un risque accru de dépendance.

Dans un bar a chicha, les endroits réservés aux « fumeurs avertis » ressemblent à un immense nuage, car la fumée est produite en grande quantité. Résultat ? Un tabagisme passif très important aussi dangereux pour les fumeurs que pour ceux qui n’y touchent pas, c’est-à-dire les accompagnateurs se limitant au thé et les serveurs. Et petite devinette, à la fin d’une soirée, devinez a combien de paquets de cigarettes vous êtes arrivés ? Entre 1,5 et 2 paquets en une soirée.

Pour être plus direct, âmes sensibles s’abstenir, la chicha provoque des maladies pulmonaires et cardiovasculaires, mais également des cancers, tout comme sa voisine la cigarette. D’autre part, il existe un risque infectieux à se transmettre l’embout entre partenaires de chicha, comme la tuberculose, l’herpès buccal et certaines hépatites virales !

Source : www.123dakar.com