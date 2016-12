SOCIETE : Jeunesse et Action

L’ONG Cercle de Réflexion et d’Action de la Jeunesse Guinéenne (CRAjg) avons l’agréable plaisir de vous announcer le lancement officiel de nos activités au début du mois de Janvier à Conakry. Nous lançons un appel aux jeunes volontaires et aux personnes de bonne volonté qui souhaitent devenir membre de l’ONG. Le CRAjg est une ONG qui a pour but de promouvoir l’éducation des jeunes guinéens sur le plan social économique et politique à travers la distribution des dons et la sensibilisation dans les écoles.