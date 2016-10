SOCIETE : Investir sur la jeune fille…

Le ministère du plan en collaboration avec celui de la jeunesse et l’UNFPA, Fond des Nations unies pour la population, ont animé un point de presse mercredi dernier à la maison de la presse, sous le thème « investir sur les jeunes filles âgées de 10 ans » pourrait fournir un immense dividende démographique et apporter des milliards aux économies nationales. Mariam Kaba, la chargée de communication de l’UNFPA, a expliqué de long en large l’importance cruciale de la 10ème année chez la fille. Selon elle, les filles ont une moindre chance que les garçons d’achever leur scolarité, et courent un plus grand risque de subir : le mariage forcé, le travail des enfants, les mutilations génitales féminines et d’autres pratiques destructrices. Selon les statistiques de l’UNFPA, Plus de la moitié des 65 millions de filles âgées de 10 ans dans le monde, vivent dans les 48 pays où l’inégalité entre les sexes est la plus marquée. Une importante cérémonie sur la question de l’investissement sur les filles âgées de 10 ans, s’est conséquemment déroulée jeudi dernier à Conakry. Mamadou Aliou DIALLO pour GCI © 2016 GuineeConakry.Info