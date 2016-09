SOCIETE CIVILE: vers la mise en place d'un cadre informel

La rencontre initiée par Ifes était axée sur l'élaboration d'une charte de normalisation et de bonne conduite entre les plateformes de la société civile dans leur action de veille et de proposition.

Les points abordés étaient relatifs à la mise en place éventuelle d'un cadre informel de concertation et de dialogue des plateformes de la société civile guinéenne, son bien-fondé, le but, la dénomination et le mode opératoire pour élaborer cette charte.

Le directeur général d’IFEES a, dans son intervention, déclaré qu'en se réunissant, tous ensemble dans un même endroit pour discuter sur la probabilité de la mise en place d'une charte des plateformes des OSC, lesdites plateformes représentées ont fait montre de la qualité et de leadership."Vous avez compris que l'idée d'un front uni est le chemin roi pour redorer le blason de la société civile, et lui redonner toutes ses lettres de noblesse. La convergence, la concertation et le dialogue continu ne se veulent pas une démarche contre, mais une démarche pour de meilleures performances sur le terrain de la transformation sociétale pour le développement national, dans la paix, la solidarité et l'humilité'' a déclaré le responsable d’IFES.

A son avis, l'heure n'est pas aux discours mais à la rédaction d'une nouvelle page de construction et de renforcement des capacités de travail collaboratif. Innover, penser autrement, pour un savoir être et un vivre ensemble porteurs de changement dans la vie des populations guinéennes, a-t-il poursuivi en substance.

Les principaux concernés, les représentants des plateformes, ont à l'unanimité, souscrit et salué l'initiative d’IFES, et se sont engagés à accompagner ce projet de mise en place d'une charte pour une cohabitation pacifique.

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info