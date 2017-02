SITUATION GUINEENNE : Dr Ousmane Kaba ne décolère pas !

L’ex-ministre de l’Economie et des Finances, Dr Ousmane Kaba a également déclaré que le chômage massif des jeunes est en train de croître : « Chaque année, nous mettons sur le marché, plus de 1000 jeunes. Les entreprises étrangères ne viennent pas et celles guinéennes sont assassinées’’, a-t-il dit.

Plus déterminé que jamais, le président du PADES : « Je pense qu’il faut encourager le secteur privé. Je ne suis pas d’accord avec le ministère de l’enseignement supérieur, qui tire sur les universités privées sans rien faire pour les universités publiques, non plus. En Guinée, il y a de l’amalgame. Or, c’est à l’État de faire la part des choses pour encourager les bonnes universités »

Parlant de son conflit avec le chef de l’Etat, le Pr Alpha Condé, le député a affirmé que les sages ont fait de leur mieux, mais les divergences politiques sont demeurées. Et les pressions sur le monde universitaire se sont accentuées davantage : « C’est pourquoi, lors de la rentrée universitaire, le ministre de l’enseignement supérieur a décrété la suppression de la médecine, de l’ingénierie et de l’arabe. Ce ne sont pas des réformes mais, de l’autocratie. Rien n’a été fait pendant les vacances. On refait en pleine année scolaire. Il y a beaucoup d’amateurisme et d’improvisation au niveau du gouvernement », a signalé Dr Ousmane Kaba.

Pour toutes ces raisons, Ousmane Kaba a estimé qu’il est maintenant temps de participer au débat par rapport à la vision de son nouveau parti. « Ce n’est pas un débat dirigé contre le gouvernement, ni un débat dirigé contre le Chef de l’État. Ma ligne est très claire : nous supporterons tout ce qui ira dans l’intérêt de la Guinée. Tout ce qui sera contre, nous ferons entendre nos réserves », a dénoncé l’ancien président du parti ‘’PLUS’’.

Léon Kolié pour GCI

