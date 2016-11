Simplifiez-vous le quotidien avec le service Paiement marchand d’Orange Money ! 

Désormais à compter du 18 Novembre, lorsque vous faites vos courses dans un magasin, ou encore lorsque vous vous rendez au restaurant, bien souvent vous êtes obligés d’attendre votre tour pour payer votre facture ou encore, votre addition. Pour aller plus vite et ne plus devoir attendre, vous pouvez initier le paiement sur votre mobile en toute simplicité sans attendre que le commerçant le fasse.