SIGNATURE DE L’ACCORD POLITIQUE : Le GOHA tout heureux !

Dans cette même déclaration lue devant un parterre de journalistes, le président du du Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA, Chérif Abdallah a également indiqué que son organisation soutient le récent Accord qui selon lui, constitue une étape très importante pour secourir les victimes des pillages et de l’ensemble des victimes. ‘’ Par ailleurs cette entente que nous saluons et encourageons peut représenter un gage non négligeable pour inciter les investisseurs tant nationaux qu’internationaux à s’impliquer positivement dans les différents secteurs d’activités économiques de la Guinée’’, a-t-il poursuivi... ‘’Faudrait-il rappeler que ceux qui crient aujourd’hui à l’injustice, de souvenance, n’ont jamais par le passé levé même le petit doigt pour soutenir, ou sensibiliser l’opinion sur la situation de ces opérateurs économiques victimes. En ces temps difficiles et pendant que Conakry et certaines villes de l’intérieur étaient à feu et à sang, seul le GOHA était présent sur le terrain avec les opérateurs économiques victimes’’, a souligné le président du GOHA.

Selon lui, grâce à la rencontre entre le Président de la République et le Chef de File de l’Opposition guinéenne, le peuple de Guinée commence à avoir la paix et la sérénité dans le pays. ‘’ C’est pourquoi le GOHA les encourage à multiplier les rencontres et à empêcher les confusionnistes de s’insérer entre eux’’, a ajouté Chérif Abdallah. Le conférencier a ensuite signalé dans cette déclaration que le GOHA encourage les opérateurs économiques, les commerçants dans tous les marchés du pays à poursuivre leurs activités et nous les invitons solennellement à soutenir avec fermeté cet Accord car tous les commerçants sont concernés.

Il a aussi rassuré que le GOHA réitère son appel au Chef de l’Etat, pour lui demander de tout mettre en œuvre pour le respect des présents engagements pris par le Gouvernement.

Au finish, le président du GOHA, Chérif Abdallah a adressé au nom de son organisation ses sincères félicitations et remerciements à monsieur, le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation pour la maturité avec laquelle il a su mener le dialogue et, Aux Représentants du Système des Nations Unies, de la CEDEAO, de L’OIF, de la Délégation de l’Union Européenne, les Ambassadeurs des Etats-Unis d’Amérique et de la France.

Léon KOLIE pour GCI