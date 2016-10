SHOW BIZ : Salif Keïta signe un opus en 2017

Cette révélation surprend quelque peu, puisqu’il y a quatre ans, à la faveur de la sortie de son dernier album Talé, dans les colonnes du même magazine Jeune Afrique du 8 décembre 2012, Salif Keïta déclarait : ’’...ça fait déjà longtemps que je joue. Aujourd’hui, la musique ne nourrit plus son homme à cause du téléchargement illégal et du piratage. A peine un disque est-il mixé qu’il est recopié ! Et puis, notre culture n’admet pas qu’un homme pratique ce métier jusqu’à sa mort. Je vis dans un pays musulman, où l’on croit encore que mourir musicien, c’est périr dans une situation satanique. Une fois mort, on peut jeter votre corps. Personne ne viendra vous enterrer, sauf peut-être votre famille, car l’on considère qu’un musicien n’a aucun mérite’’.

Après quarante ans d’une carrière musicale bien fournie, Salif Keïta n’a donc pu tenir parole. On s’en doutait. Rompre tout d’un coup avec une passion nourrie au fil des ans, est un exercice difficile à faire. Surtout que la musique a apporté à l’artiste bien du bonheur et une sorte de vengeance sur le destin. Sa carrière musicale lui a permis d’effacer d’un trait une tranche de vie imposée par son albinisme.

Les mélomanes et fans de Salif Keïta peuvent donc se frotter les mains. En début d’année, ils pourront ranger dans leur bac, la nouvelle œuvre musicale de l’albinos béni du Mali. Bon vent donc au prochain album de Salif.

Thierno Saïdou DIAKITE pour GCI

