SENEGAL-CONGO: Macky Sall en escale à Brazzaville

Au terme des us et coutumes protocolaires, les deux hommes d’Etat se sont entretenus en tête à tête pendant plus d’une heure, au pavillon présidentiel de l’aéroport. Rien n’a filtré de ce large échange de vues entre ces deux dirigeants africains.

On peut penser que la coopération bilatérale entre les deux pays, le Congo et le Sénégal, ne pouvait pas manquer d’être évoquée au cours de ces échanges. Il n’est pas exclu que le XVIème sommet de la francophonie qui se tient sous le thème "Croissance partagée et développement responsable : les conditions de la stabilité du monde et de l’espace francophone" ait pu figurer au menu de ces échanges.