CITOYENNETE: Diaby Gassama face à la nation

« Cher(e)s compatriotes,

Notre pays fêtera demain la première édition de la semaine nationale de la Citoyenneté et de la paix. Cette initiative est le fruit d’un constat clair mais douloureux: nous vivons en Guinée un manque criard de culture citoyenne et de civisme démocratique.

Et pourtant, chaque Guinéen doit demeurer convaincu de l’importance fondamentale du civisme démocratique pour l’avenir de notre pays.

C’est pourquoi Monsieur le Président de la République a choisi comme thème pour cette première édition de la première Semaine nationale de la Citoyenneté et de la paix : «Citoyenneté et civisme pour la Paix, la Démocratie et le Développement»

Cette thématique nous permettra ensemble d’aborder les socles fondamentaux de tous les problèmes nationaux. Car il n’y a pas de paix sans citoyenneté véritable, et par conséquent sans égalité de droits, sans libertés et sans devoirs.

Il n’y a pas de paix sans société civile, qui exige des individus et des groupes d’avoir des comportements responsables et conforment aux lois et aux règles sociales justes et dignes.

Il n’y a pas de démocratie sans citoyens responsables et libres, qui donnent tout son sens à toutes nos institutions et à toute leur légitimité. Il n’y a pas non plus de développement sans État effectif, lequel État ne saurait exister sans citoyens véritables.

Au cours de cette première édition, de cette première semaine, de nombreuses activités d’éducation, de sensibilisation, de promotion auront lieu sur l’ensemble du territoire national.

Demain mardi 1er novembre, auront lieu dans les 33 préfectures du pays et à Conakry, des lancements de la première édition de la Semaine nationale de la Citoyenneté et de la Paix.

Au cours de cette ouverture officielle, l’ensemble des guinéens sont invités à observer à partir de midi pile (12h00), une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour la liberté, l’indépendance et la démocratie dans notre pays. Mais aussi pour la mémoire de toutes les victimes de violences politiques dans notre pays. L’ensemble des guinéens sont aussi invités à chanter, à entonner l’hymne national pour nous rappeler que nous devons aussi à la Nation ce qu’elle nous a offert en nous donnant la terre de Guinée.

Demain, il est important de souligner que dans les 33 préfectures, les 33 préfets de la République liront le même discours fondé sur le principe d’égalité, les principes républicains, les principes démocratiques et les principes de justice pour une citoyenneté égalitaire, juste et responsable.

Le mercredi 2 novembre, auront lieu sur l’ensemble du territoire national des conférences-débat, des activités éducatives en faveur de la promotion de la culture du civisme, et de la culture de la citoyenneté. Mais aussi de celle de la tolérance pour la consolidation de l’idée de paix dans notre pays.

A Conakry, des conférences auront lieu dans les établissements scolaires, collèges et lycées, les universités, les centres de conférences, idem dans les villes de l’intérieur pour faire comprendre à nos concitoyens quelles sont les règles fondamentales de l’idée de citoyenneté et de civisme, en termes de droits et de libertés. Mais aussi en termes de devoirs et d’obligations.

Le Jeudi 3 Novembre, troisième journée de la Semaine nationale, nous invitions l’ensemble de nos concitoyens en Guinée et à l’Etranger, à poser des actes citoyens, des actes qui nous permettront de consolider la paix dans notre pays, des actes qui nous permettront de consolider le fonctionnement démocratique de notre pays, mais aussi des actes qui nous permettront de renforcer le processus de développement. Pour cela, chaque citoyen guinéen est invité à poser un acte de son libre choix, un acte qui participe à la construction de la Nation dans notre pays.

Vendredi 4 Novembre, il y aura une synchronisation sur l’ensemble des radios privées et publiques de notre pays, pour faire passer des messages de civisme et de culture citoyenne, mais aussi une culture de tolérance dans notre pays.

Vendredi toujours, les responsables religieux musulmans sont invités à prêcher la culture du civisme dans les lieux de culte, mais aussi à prier, même si les prières ne suffisent pas, mais elles peuvent contribuer à nous donner des forces nécessaires pour assumer nos responsabilités de citoyen vis-à-vis de notre Nation.

Samedi 5 Novembre, cinquième journée de la semaine nationale, première journée d’immersion…Cette journée, nous invitons l’ensemble de nos concitoyens à sortir, dehors, dans les quartiers, dans les administrations, dans les marchés, dans les entreprises privées, dans les stades, dans les cafés, dans les restaurants, bref partout où il y a vie, pour poser des actes de civisme, de nettoyage, planter des arbres…Mais aussi surtout , sensibiliser notre jeunesse, nos frères, nos soeurs, nos mères, nos enfants, non seulement sur les valeurs du civisme, mais aussi sur l’importance du civisme dans notre processus de consolidation de la paix, de la démocratie et du développement.

Dimanche 6 Novembre, deuxième journée d’immersion, toujours les mêmes activités de promotion, de sensibilisation à l’endroit de toutes les couches socio-professionnelles de notre pays pour faire comprendre la culture du civisme.

Lundi 7 Novembre, journée de clôture de la Semaine nationale de la Citoyenneté et de la Paix en Guinée, sous la Présidence de Monsieur le Président de la République, Pr Alpha CONDE.

Vive la Citoyenneté

Vive le civisme pour que vive une Guinée citoyenne, égalitaire, juste, libre et responsable !

Cela ne dépendra que de nous, et de chacun d’entre nous pour faire émerger une nouvelle Guinée. »

Ministre

Khalifa Gassama DIABY

