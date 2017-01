SÉKHOUTOURÉYAH : Alpha Condé rencontre les membres du COCAN

Prenant la parole, le président du Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des nations (COCAN) ‘’Guinée2023, Mamadou Antonio Souaé a dit au président Alpha Condé que son équipe et lui mettront toutes leurs forces pour atteindre leurs objectifs et réaliser le plan d’action opérationnel de la CAN 2023.

Pour sa part, le chef de l’Etat, le Président Alpha Condé a déclaré que son gouvernement mettra tout en œuvre pour accompagner les cinq membres du COCAN, pour que la mission qui leur est assignée, soit réalisée pour permettre à la Guinée d’abriter cette CAN 2023.

Voici la liste des membres du COCAN :

1- Président : Mamadou Antonio Souaré, ingénieur Télécommunication, PDG GBM

2- Premier vice-président : Général Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry

3- Deuxième vice-président : Monsieur Kerfalla Camara, PDG Guico-Pres.

4- Secrétaire permanant : Monsieur Cheick Dem, administrateur civil, représentant de la Fédération Guinéenne de Football ;

5- Directeur des Opérations : Monsieur Aboubacar Molota Camara, au compte du ministère des Sports ;

