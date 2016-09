SECURITE A DIXINN-KALOUM : Des caravanes prévues par le CECIDE, ce mercredi, 28 septembre

Il a ensuite déclaré que cet engagement s’est matérialisé par la signature d’un accord le 22 juin 2015 entre l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique en Guinée et le Gouvernement Guinéen. ‘’Il est essentiellement consacré à l’introduction de la Police de proximité dans les communes de Dixinn et de Kaloum à travers le projet Partenaires pour la sécurité en Guinée : la réforme de la police au service des citoyens’’, a-t-il ajouté.

Pour Moussa Nimakan précise que c’est un consortium d’ONG qui assure la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain. Le projet a trois volets à savoir : un volet Police réalisé par l’ONG COGINTA, un volet Communautaire réalisé par l’ONG CECIDE, et le troisième volet géré par l'ONG Partners West Africa - Sénégal, permet d'établir des liens institutionnels entre les écoles nationales de police sénégalaise et guinéenne.

Selon le diagnostic local de sécurité réalisé par COGINTA dans le cadre de ce projet entre 2014 et 2015, il est ressorti les constats suivants:

• Un très faible pourcentage des crimes dont les femmes sont victimes et ces crimes sont moins signalés à la police en Guinée

• Les auteurs des crimes peuvent facilement corrompre ou influencer les policiers’’, a signalé le représentant du CECIDE au sein dudit projet. Il a aussi souligné qu’il est apparu donc clairement l’existence d’un sentiment de méfiance des populations envers les commissariats. Elles préfèrent se référer aux chefs de quartier, ou à un proche. « C’est cet écart que le projet cherche à combler, à travers la réalisation d’un certain nombre d’activités. »

C’est dans ce cadre que l’ONG CECIDE a organisé plusieurs rencontres entre les groupes de jeunes et femmes avec les policiers de l’OPROGEM. Cette démarche a permis de présenter l’OPROGEM aux femmes et jeunes comme étant une structure de police qui s’occupe de la prévention et la protection des couches vulnérables.

A rappeler que lors d’une cérémonie tenue à la Maison de la Presse, le CECIDE, en collaboration avec l’ONG américaine COGINTA a procédé à la remise d’une subvention d’un montant de 2500 dollars à dix associations de la société civile, dans le cadre de la lutte contre l’insécurité dans leurs communes respectives notamment, Dixinn et Kaloum.

Momo SOUMAH pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info