SCOOP GCI: Dénouement dans la chute du ballon Google

FLASHBACK. Ce qui aurait dû être perçu comme une prouesse technique et technologique de haute facture de la firme américaine Google, pour faciliter l'accès Internet global aux zones enclavées à travers le monde, est en train de se transformer en cauchemar pour certaines personnes ayant été informées ou pris part au projet Loon de Google en Guinée.

C'est le cas de Tolno Fara, chef section base aérienne et navigation à la direction nationale de l'aviation civile et de trois autres techniciens du projet Loon en Guinée qui ont été mis aux arrêts sans notification et croupissent en prison depuis quelques jours maintenant.

En dépit du fait que la société Google avait en bonne et due forme averti les autorités guinéennes, par une correspondance officielle, de la chute probable d’un ballon du projet Loon en décembre 2016 ; même s'il y a eu un décalage par rapport à la date et le lieu de l'atterrissage du ballon, à cause des conditions atmosphériques, des personnes innocentes sont en train de payer les frais du singularisme aberrant de ce pays, mais surtout du laxisme qui caractérise le fonctionnement de l'administration guinéenne.

Malgré le fait que les autorités guinéennes étaient au courant du projet, notamment la direction nationales de l'aviation civile, les rumeurs et les supputations des villageois de M'Bendiya Soudéboui, sous-préfecture de Koba, préfecture de Boffa où le ballon a atterri et créé la stupeur parmi les populations, ont pris le dessus sur la lucidité et la réalité. Certains sont allés jusqu'à parler de débarquement d'armes, de drogue ou d'argent, que les techniciens dépêchés sur place seraient venus récupérer. Les pauvres experts et un cadre de l'aviation civile en ont fait les frais.

Tolno Sadio est le neveu de Fara Tolno Chef section base aérienne et navigation à l'aviation civile, qui a été mis aux arrêts avec les trois autres techniciens du projet et jeté en prison. Il a témoigné à notre rédaction : " C'est mon oncle Tolno Fara chef section basé aérienne et navigation à l'aviation civile qui a été arrêté. Il été amené à la gendarmerie de Matam, on nous a dit que le problème était confié au général Baldé. Ce dernier nous a dit que non, il fallait attendre l'arrivée du président; mais il est là-bas dans des conditions vraiment pas possibles. Jusqu'à présent aucun signe, on ne leur dit pas pourquoi, ils sont détenus là-bas et pourtant ils ont écrit une lettre aux autorités, à la direction nationale de l'aviation civile, mais jusqu'à présent rien de clair. Je suis passé là-bas; ils sont toujours en prison, ils sont au nombre de quatre personnes, ceux qui ont été arrétés; mon oncle et trois techniciens du projet Loon, ceux qui étaient chargés d'aller récupérer le matériel du ballon " explique M. Tolno

Puis de preciser que le général Baldé a dit que ‘’c'est une question qui relève de la présidence de la République’’. Qu’il ne peut rien dire, qu'il ne peut rien decider, alors que ce dernier (le président) aurait dit que le problème était confié au général Balde.

C’est dans ce flou total que notre redaction a appris la liberation des quatre personnes.

