SANTE : Stress ! Recâblez votre cerveau, gérez !

Nous pouvons facilement nous trouver dans un cercle vicieux qui est difficile à briser. La pensée confuse et une mauvaise mémoire ne sont pas le seul problème avec le stress chronique - notre santé souffre aussi. En fait, les experts dans le domaine sont convaincus que le stress est la cause numéro un de la maladie et des pathologies chroniques. Gardez à l’esprit que le stress peut masquer dans une variété de déguisements, de l’irritabilité à la tristesse - ainsi que la colère.

Quand on se heurte à une situation stressante, si l’irritation semble légère au trafic lent ou d’un événement plus substantiel, comme la perte d'un être cher, notre corps met en mouvement un ensemble de réactions qui nous aident à faire face au danger perçu. Deux hormones de stress - adrénaline et cortisone - jouent un rôle important lorsque nous sommes sous la menace.

La fréquence cardiaque et la pression artérielle augmentent alors que les perceptions sensorielles aiguisent en prévision de l'une ou l'autre fuite ou combat. Ceci endommage notre organisme à chaque fois que nous avons été confrontés à un danger physique. Le problème dans notre ère numérique sédentaire est que la lutte ou le mécanisme de fuite est rarement mis hors tension.

Malheureusement, le stress endommage notre cerveau sans relâche et le rend de plus en plus difficile de penser clairement. Daniela Kaufer, UC Berkeley, professeur agrégé de biologie intégrative, a constaté que le stress chronique, ainsi que la libération de cortisol, produit plus de cellules productrices de myéline et moins de neurones que la normale. Heureusement, la structure du cerveau n'est pas rigide. Sa neuroplasticité lui permet de remodeler sa composition et de forger de nouvelles connexions neuronales, plus positifs.??

Changez vos habitudes, recâbler votre cerveau par

-L'exercice régulier,

-La pratique de Programme neuro-linguistique et de la gestion émotionnelle,

-La méditation,

-Avoir des relations plaisantes

- Écouter de la musique que vous aimez

-Enfin, les concentrés nutritionnels pour la santé du cerveau

Si nous voulons voir des changements dans le monde, nous devons être le changement. En tant que professionnelle des thérapies naturelles, coach du bien - être et des aliments naturels, je vous encourage à adopter un mode de vie sain. J'attends avec impatience de me connecter avec d' autres personnes semblables qui partagent une vision similaire.

par Martine AYISSI

Dr en medecine et professionnelle des thérapies naturelles et gestion émotionnelle (burn out et post-traumatique)