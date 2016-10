SANTE- POST-EBOLA : avec le professeur Mandy Kader Kondé

Le professeur Mandy Kader Kondé nous a expliqué qu’à la base, le centre de recherche CEFORPAC qu’il dirige, est une institution fondamentalement axée sur la recherche sur le paludisme et les maladies prioritaires. Mais son installation coïncidant à la survenue de l’épidémie à virus Ébola, les objectifs du centre FOSAD, se sont réorientés sur la lutte contre Ébola, en apport à l’Etat guinéen, dans la riposte à la fièvre hémorragique. Près d’une année après la déclaration de la fin de l’épidémie, GCI fait l’état des lieux avec lui.

Le professeur Mandy nous explique les apports du CEFORPAG dans la lutte :

« Nous avons pu conduire un essai clinique sur un médicament interférant comme traitement potentiel de la maladie à virus Ébola. Nous avons testé ce médicament au centre de traitement Ebola. Nous avons aussi collaboré avec des survivants d'Ebola et des structures sanitaires britanniques, notamment l’Agence de santé publique de grande Bretagne sur les aspects de la protection et de l'immunologie des survivants d'Ebola. Nous avons aussi essayé de voir, comment est-ce qu'on peut conduire des recherches sur des pratiques sexuelles des survivants d'Ebola ; notamment avec un protocole de recherche Ebosex financé par la London School »

La conférence scientifique internationale sur les vaccins à Conakry

Le professeur Mandy Kader qui a conduit les travaux de l’atelier scientifique sur les vaccins est revenu sur les enjeux et les retombées de cette conférence.

« Le but de l'atelier scientifique était d'avoir un consortium de chercheurs, de conseillers, qui pouvait venir aviser la Guinée sur les perspectives à envisager dans le cadre de la fabrication, du développement d'un essai clinique de vaccins, jusqu'à sa disponibilité et son accessibilité aux Africains, contre des maladies graves et émergentes comme Ebola. Nous avons pu recueillir des avis scientifiques les plus pointus, pour nous conseiller par rapport à ces vaccins. Mais, comme vous savez, moi j'ai été le principal investigateur avec deux autres collègues pour les essais sur un vaccin candidat qui a été testé ici en Guinée. Les résultats ont été satisfaisants, au vu des résultats préliminaires qui ont été publiés dans une revue scientifique prestigieuse, The Lancet. Nous sommes en train de finaliser les dossiers pour voir comment ces éléments peuvent être mis à la disposition de la société qui est chargée de fabriquer ces vaccins aux Etats-Unis; qui seront ensuite soumis à l'agence de régulation des médicaments aux Etats-Unis et peut être en Europe, pour voir comment avoir la licence. C'est à dire l'homologation pour voir également comment ces vaccins peuvent être utilisés à large essai en Guinée et dans d’autres pays africains ou au même niveau mondial »

Suivi des guéris d'Ebola?

« Nous sommes impliqués avec l'agence de santé publique de Grande Bretagne pour le suivi de l'immunologie et de l'immunité des survivants ou guéris d'Ebola ; autrement dit est-ce qu’après un an, et après la deuxième année, le niveau de protection des guéris d'Ebola reste encore très élevé ? Seules des recherches permettront de voir comment ceux qui ont survécu à Ébola ont pu développer des immunités ? Comment cette immunité et cette protection s'organisent et va nous permettre de développer certainement de nouveaux moyens de protection, y compris de nouveaux vaccins pour pouvoir mieux protéger la population en général contre Ebola. Donc, c'est dans cette optique que nous sommes en train de travailler avec l'agence de santé publique, avec le laboratoire mobile de santé européen. Ici des recherches ont été menées avec deux composantes du virus et deuxièmement la signature du virus qui sont : l'immunologie et la protection, pour voir comment nous allons mieux cerner ces questions pour apporter des diagnostics, des moyens de vaccination et de protection. Concernant la riposte à Ébola, nous avons commencé une collaboration dans le cadre de la recherche à long terme, au moins cinq ans, sur les survivants d'Ebola. Comment voir la persistance de leurs moyens de protection, après avoir développé Ebola. Nous le faisons avec l'agence de santé publique de Grande Bretagne. Nous avons développé un partenariat avec l'Université de Toronto dans le cadre d'un essai clinique sur un médicament interférant. Sur la manière dont ce médicament peut être un apport thérapeutique pour guérir les malades d'Ebola. Nous avons entrepris également un partenariat avec la London School, qui nous a financé une recherche sur les pratiques sexuelles des guéris ou survivants d'Ebola, y compris leurs partenaires sexuels, et évaluer le risque potentiel de transmission par rapport sexuelles de cette maladie »

Le pays est-il prêt à affronter une autre épidémie de ce genre?

« Nous sommes certainement mieux préparés qu'on ne l'était en 2013, mais ceci dit, je pense que nous devons vraiment tirer les leçons de façon générale des principales faiblesses que nous avons constatées et relever notre niveau de réactivité. Au-delà des aspects politiques, de l'aspect relationnel, comment être sûr qu’au niveau opérationnel, nous sommes le plus prêts possible. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, mais je pense qu’il y a lieu aussi de renforcer certaines stratégies, y compris la recherche et toutes ses composantes, notamment au niveau des laboratoires. Moi je suis très surpris aujourd’hui, qu’après une grosse épidémie comme celle-là, qui a sévi deux ans, nous n'avons pas un laboratoire digne de ce nom qui est capable d'être proactif et de faire un certain nombre de choses. Nous avons eu beaucoup d'appuis, de la technologie, mais nous n'avons toujours pas un laboratoire digne de ce nom sur le terrain. Il y a des perspectives certainement par rapport à cela, mais nous devons insister sur ces volets »

Aux autorités ?

« Je pense que la leçon principale à tirer, c’est que nous avons eu une épidémie de longue durée et qui a semé beaucoup de désolation dans ce pays. Nous devons être désormais mieux préparés pour faire face. Or la gouvernance dans le secteur de la santé laisse est préoccupante. Nous devons renforcer cela ! On ne peut pas être proactif, on ne peut pas gérer une épidémie, si la gouvernance dans le système de santé reste faible comme il l'est aujourd'hui ! Et ça je pense qu'il y a un appel aux autorités politiques et administratives au plus haut niveau, pour que le secteur de la Santé puisse être un secteur prioritaire. Je n'ai malheureusement pas le sentiment que les répercussions aient engendré une prise de conscience pratique sur le terrain. Les leçons à tirer sont la deuxième chose, nous devons investir dans le secteur de la Santé en termes de recherche pour des laboratoires, pour les capacités humaines. Pour que nous ayons des plateaux techniques performants. Quand on voit ce qui est en train d'être fait à Dakar à Abidjan, qui n'ont pas eu une épidémie aussi profonde que nous, ça laisse à désirer... Ça veut dire que nous avons beaucoup d'efforts à fournir par rapport à la prémunition. »

Encourager l’investissement dans le secteur de la santé ?

« L'autre point, c'est le partenariat. je pense que le gouvernement doit encourager les Guinéens à investir dans la santé, et que l'Etat sache qu'il ne pourra pas tout faire et qu'il y ait des structures de recherche professionnelle, qu'il y ait des structures para-étatiques qui soient là pour compléter l'effort du gouvernement.

Ce sont des aspects à mon avis, qui devraient être encouragés et pouvoir, à mon avis investir dans ces domaines pour que l'Etat joue son rôle de coordination, de plaidoyer, de mobilisations des ressources et de mise à disposition de l'ensemble des parties prenantes ces importants efforts. Mais encore une fois, en faisant confiance aux Guinéens qui se battent sur le terrain ».

Entretien réalisé par Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

