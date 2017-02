SANTE : Interruption de la poliomyélite en Guinée

En décembre 2015, 07 cas de poliovirus dérivés de souche vaccinale ont été enregistrés en Guinée dans la région de Kankan, notamment dans les préfectures de Kankan (1) et de Siguiri (6). Le Ministère de la Santé sur recommandation de l’OMS a immédiatement engagé une riposte énergique pour contrer l’épidémie et éviter une réémergence de la poliomyélite.

L’interruption de la transmission de la poliomyélite grâce à des résultats concrets…

Le Ministre de la Santé, le Dr Abdourahmane DIALLO a indiqué que la troisième mission d’évaluation indépendante des activités de riposte contre cette épidémie de poliomyélite a conclu que les « performances enregistrées par la Guinée sont bonnes sur la base des indicateurs de surveillance active des cas de paralysies flasque aiguës. En effet, depuis le 15 décembre 2015, aucun cas de poliovirus dérivé de souche vaccinale de type 2 n’a été notifié. Neuf (9) passages de campagnes de vaccination supplémentaire (journées locales et/ou journées nationales de vaccination) contre la poliomyélite ont été organisés, avec des activités de monitorage systématique et une supervision de qualité. Le pays a également mis en place un système de surveillance environnementale de la polio. En vue de renforcer la coordination de la riposte et la redevabilité, un Conseiller spécial lutte contre la poliomyélite a été nommé et la Cellule nationale d’urgence Polio mise en place au Ministère

de la Santé. Acteurs du Système de santé et professionnels de médias attentifs

Un Leadership et des efforts reconnus par les partenaires

Les Représentants de l’OMS, de l’UNICEF et du CDC ont salué le leadership et les efforts consentis par les autorités nationales et l’ensemble des parties prenantes au succès d’étape enregistré. Compte tenu des vulnérabilités persistantes, ils ont cependant souligné la nécessité de consolider les acquis, avant de réaffirmer leur appui à la Guinée. Dans cette perspective, le Représentant de l’OMS en Guinée, le Pr Georges Alfred KI-ZERBO a indiqué que « l’interruption de la circulation de la poliomyélite est une incitation à renforcer surveillance épidémiologique, la vaccination de routine et la participation communautaire.»